Han var sist i mål i Ironman Kalmar – sex minuter från medalj

16 timmar, 5 minuter, 59 sekunder.

Lars Hansson från Sundbyberg gjorde sitt första Ironman när han ställde upp i Kalmar. Men trots att han kom i mål efter en hel dag ute på banan var han sex minuter för långsam för att belönas med medalj och publikens klassiska "You are an Ironman"-vrål.

– Helhetsintrycket är ändå att det är en fantastisk tävling, säger han till P4 Kalmar just efter målgången.

– Upplevelsen har varit fantastiskt, med ett otroligt stöd längs hela banan. Jag är mycket nöjd.