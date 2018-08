Knarklangare greps efter "intensiv trafik"

Polisen fick tips om att många passerade ut och in till lägenheten där mannen bor. Efter en stunds spaning med fortsatt "intensiv trafik" gick polisen in i lägenheten och grep mannen. Flera fynd gjordes som stärkte misstankarna.



Senare under natten beslöt åklagare att mannen skulle anhållas.

– Tipset från allmänheten var nog minst lika viktigt som den spaning vi bedrev, säger Anette Norsén, polisens förundersökningsledare.



Ytterligare ett anhålande skedde under natten. En man i 55-årsåldern från Nybro anhölls för våld mot en kvinna son han har en relation med. Mannen greps vid 19-tiden. Efter förhör och tillnyktring kom beskedet om anhållandet vid 3-tiden på tisdagsmorgonen.