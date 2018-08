Tandemcyklister från hela världen på Öland – "Takes two to tandem"

Varje år samlas tandemcykelentusiaster, aktiva i The Tandem Club International, för att cykla ihop i The British Tandem Race. Tidigare år har de träffats i bland annat Tjeckien och Tyskland, i år blev de inbjudna till Öland.

Ön har med sin vackra natur har överträffat förväntningarna, menar Peter Weeks från Storbritannien som är en av deltagarna.

– Öland is a super, super island to visit.

Att backarna är få har troligen hjälpt deltagarna att uppskatta ön.

På Peter Weeks tandemcykel finns också hustrun Jenny Weeks. Hon har klart för sig varför hon älskar att tandemcykla.

– The tandem is just a lovely way för a couple to cycle together.

Just paret Weeks cykel går att dela i två delar så att den lätt går att packa in på ett flygplan. Annars kommer många med cyklarna i sin husbil.

Att det är bra att vara överens när man cyklar tandem vittnar Jenny Weeks om.

– It takes two to tandem, you've got to agree before you start.