Patricia Birgersson tog silver i P4 Nästa-finalen: ”Nu ska det firas”

Det var publikens röster son lyfte in Patricia och hennes låt i den avslutande finalduellen då hon ställdes mot P4 Jönköpings bidrag ”Back on our Streets” som framfördes av trion Spring city.

– Jag är så jäkla glad. Jag är supernöjd, säger Patricia Birgersson efter finalen.

Juryns favorit var The Lovers of Valdaro som gjorde låten Lost forever men gruppen hade inte samma publikstöd som de två som sedan gick till final. Men killarna var nöjda ändå eftersom de kammade hem bonuspriset, att få medverka i melodifestivalen nästa år.