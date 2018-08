Skador för miljoner på nya vattentornet i Kalmar - golfbollar har använts

Vattentornets glasrutor har varit utsatta för vandalisering tidigare. Men det senaste påfundet är att skjuta golfbollar på glasrutorna. Något som förstås kostar pengar att ersätta.

Harald Persson, projektledare vid Kalmar Vatten, säger att man hittat även stenar och till och med kulhål i glasrutorna.

- Det kostar ju en massa pengar och det har hänt att det krossats 15-20 rutor vid något tillfälle, säger Harald Persson.

Just nu pågår renoveringsarbete att det snart 50-åriga vattentornet och då har det också visat sig, via bevakningskameror, att ungdomar tagit sig över staketen och in på byggarbetsplatsen.

Renoveringsarbete pågår nu och innefattar bland annat byte av alla glasrutor till förstärkt glas. Arbetet beräknas kosta sex till sju miljoner kronor.

Arbetet beräknas vara klart i september/oktober i år.