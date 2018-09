Körde ner 30 stolpar på E22 – misstänkt rattfyllerist

– Bilisten körde in i mitträcket slet sönder framtill och ett hjul hade tryckts in under, säger Tobias Josefsson, inre befäl räddningstjänsten.

En man satt i bilen och fördes med ambulans till sjukhus. Polisen misstänker rattfylleri och kommer att göra en provtagning på sjukhuset.

E22 var helt avstängd i södergående riktning under en halvtimme, men är nu åter öppen igen.