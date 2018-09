De går tysta i prideparaden

Prideveckan i Kalmar avslutas med en parad på lördagen. En parad för tolerans och för allas lika värde. Det brukar vara mycket festligt, hög musik och glada rop men ett gäng kommer att gå helt tysta med en svart tejp över munnen.

– Vi gör det för att uppmärksamma att alla inte har möjlighet att säga vad man vill eller att älska vem man vill, säger Andrea Berg.

– Vi gör det för att visa att fortfarande, 2018, så finns det länder där det är brottsligt att vara homosexuell.

De går under parollen "march for those who can't" för att försöka åstadkomma en förändring.