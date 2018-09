De får huvudrollerna i "svenska Skam"

Under tisdagen kunde produktionsbolaget New Stories presentera huvudrollsinnehavarna i den kommande SVT-serien Eagles, som ska spelas in i Oskarshamn.

Enligt produktionsbolaget har det varit en lång castingprocess med över 3000 ansökande, men till slut är det Alva Bratt, Edvard Olsson, Yandeh Sallah, Adrian Öjvindsson och Sarah Gustafsson som har landat huvudrollerna.

”Det har varit en fantastisk castingprocess och vi är så överväldigade över den otroliga respons vi fick under vår castingturné. Det finns så mycket talang ute i landet och vi hoppas verkligen att de ungdomar som sökte och inte fick en roll fortsätter att kämpa för framtida roller och möjligheter", säger producenten Stefan H. Lindén i ett pressmeddelande.

Inspelningen av serien inleds under onsdagen och kommer att pågå i sju veckor. Serien beräknas få premiär på SVT Play under våren 2019.