Förlust för Oskarshamn mot tabellettan

Oskarshamns AIK behövde poäng för att hänga med uppe i toppen av tabellen. Med nio poäng efter Mjällby AIF låg laget på en tredjeplats med sina 40 och efter kvällens förlust kliver Mjällby iväg ytterligare. OAIK kom från två kryssade matcher men har innan dess haft en bra säsong som gett dem en placering för att kunna ha superettan i sikte.

Första halvlek startade under lördagens match dock inte till Oskarshamns fördel och Mjällby AIF kunde efter en hörna nicka in 0-1 efter endast två minuter spelade. Trots den tunga starten höll Oskarshamns spelet uppe och kunde under större delen av matchen vara de bollförande laget.

Trots mycket boll räckte det inte för OAIK utan Mjällby kunde utöka med två snabba mål i andra halvlek. Filip Jägerbrink gjorde det avslutande målet och gjorde därmed 1-3 till OAIK.

- Vi har ett bra grundspel och får hålla mycket boll, säger Filip Jägerbrink efter matchen.

Nästa match spelar Oskarshamn nästa helg på hemmaplan mot tvåan Torn.

