Servicekontor stängt efter skadegörelse: "Allt är förstört"

I mitten av förra veckan utsattes Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassans servicekontor i Kalmar för skadegörelse av en man som gick bärsärkagång och välte omkull inredning beståendes av bland annat skrivbord och datorer. Kontoret har sedan dess varit stängt.

– Vi kan ju inte utöva någonting. Vi kan inte ta in kunder i en lokal som det ser ut som att det gått en tromb igenom. Det finns ingenting som är helt, allt är helt förstört, säger sektionschef Lena Elmdahl.

Väktare och polis var snabbt på plats, men mannen som häktades i slutet av förra veckan hann ändå vända upp och ner på hela servicekontoret. Det är detta som gör att man satt ett preliminärt öppningsdatum till den 24 september.

Turligt nog drabbades man bara av materiella skador, ingen i personalen skadades fysiskt under mannens bärsärkagång.

– Personalen har, precis som vi tränat in om man känner sig det minsta hotad, rymt in till vår cockpit och larmat. De var nog inne på 10 röda sekunder. Så på det viset var det inga fysiska skador men däremot psykiska när man hör någon ta sönder ens kontor och man vet inte om den här personen kommer att kunna ta sig in där man är eller om man är säker, säger Lena Elmdahl.

De personer som har ärenden till Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan får fram tills den 24 september ta kontakt med respektive myndighet via telefon.