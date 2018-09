Allt varmare i Europa – Kalmar med i toppen

Nätverket EDJNet har sammanställt data från över 100 års väderobservationer över hela Europa. Listan visar att medeltemperaturen ökar mer i de norra delarna, men även i Andalusien och sydöstra Rumänien har temperaturen ökat över tid.

Av de 558 städer som är med på listan domineras toppen av svenska städer. Överst hamnar Kiruna som sedan år 1900 blivit 3,4 grader varmare. Kalmar återfinns på 31:a plats i Europa, där ökningen varit 1,5 grader sedan 1900. Från i genomsnitt 6,6 °C under hela 1900-talet, till 8,1 °C mellan år 2000 och 2017.

Dessutom har antalet frostdygn minskat kraftigt. Alltså de dygn som har en medeltemperatur på -1 °C. Under 1900-talet var antal frostdygn i genomsnitt 55,4 stycken per år. Under 2000-talet har antalet frostdygn sjunkit med över tjugo dagar per år till 32,4.

15 andra svenska städer placerar sig före Kalmar på listan.

Meteorolog Per Undén på SMHI säger att sammanställningen även bekräftar klimatforskarnas bild av att förändringen accelererat på 2000-talet. Framför allt på grund av att vintrarna blivit mycket mildare.