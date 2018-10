Många polisanmälningar om brott på Lars Kaggskolan

Av 27 stycken polisanmälningar som är gjorda under år 2018 fram till sista augusti har Lars Kaggskolan anmält åtta stycken olaga intrång, åtta misshandlar och tre olaga hot. Just olaga intrång är något som Lars Kaggskolan haft stora problem med då det innebär att obehöriga personer som inte får vara där uppehåller sig i skolans lokaler under skoltid.

Ungdomspolis Mattias Andersson bekräftar siffrorna och berättar att fler anmälningar är under behandling.

– Jag vet att på bara två veckor här så har vi nästan 16 anmälningar från just Lars Kaggskolan med olaga intrång, säger han till P4 Kalmar.

Antalet polisanmälningar från de två andra stora gymnasieskolorna är inte i närheten av lika många. Jenny Nyströmsskolan har endast åtta polisanmälningar varav ett olaga intrång och ett olaga hot, medan Stagneliusskolan har tre stycken som rör två stölder och en skadegörelse.

En av anledningarna till de högre siffrorna hos Lars Kaggskolan är att personalen där har blivit bättre på att polisanmäla de obehöriga personerna som hänger i skolan som olaga intrång.

– Det är bra att skolorna själva gör det här nu och att den personalen gör det har stöd från ledning och rektorer, säger Mattias Andersson.