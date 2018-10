Allt färre läggs in på sjukhus efter trafikolyckor

{ "title":"Antal patienter per 100 000 invånare som lagts in på sjukhus efter trafikolyckor i Kalmar län", "subtitle":"Källa: Socialstyrelsen", "y_axis_label":"Antal", "label_suffix":"[År]", "height_in_pixels":300, "categories":["2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017"], "data": [ { "name":"Antal per 100 000 invånare", "data":[138.6,155.1,160.9,145.2,135.1,149.9,146.7,154.1,139.3,128.8,108.8], "color":"#C21EAA", "lineWidth": 4 } ] }