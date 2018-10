Rektor: "Barnen ska inte hänga vid stationen eller Baronen"

Bakgrunden till uppmaningen att undvika dessa platsen i centrum är oroligheterna på sistone. Förra veckan knivskars en person svårt efter bråk mellan ungdomsgäng och det finns uppgifter om drogförsäljning.

Rektorn på Lindsdalsskolorna, Malin Öhlin, vädjar i sitt månadsbrev alla föräldrar att hålla barnen borta från det stökiga området.

– Just nu är det ett allvarligt problem. Inte just på vår skola, men i Kalmar stad. Att åka in till stan med mamma och pappa eller en kompis är inget konstigt. Det är just att hänga där nere som är olämpligt.