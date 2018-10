Kalmar läns vägar mest drabbade av viltolyckor i hela landet

Listan över antalet viltolyckor som sker per tusen personbilar toppas av Kalmar län med Kronoberg som tvåa. I Kalmar län inträffade 21,4 olyckor per tusen bilar under 2017 och halva 2018.

Lägst är risken i Stockholms län, med 3,5 olyckor per tusen bilar.

– Om Småland toppar är det för att det rör sig mer vilt där. Men också att man inte varit tillräckligt noggrann med att röja längs med vägarna och sätta upp viltstängsel, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens riksförbund.

Viltolyckorna visar en uppåtgående trend. I fjol skedde totalt 61 300 viltolyckor i landet, en historiskt hög siffra. Hittills i år har det skett 40 700 olyckor.

Att både älg- och vildsvinsstammen blivit större pekas ut som en orsak till ökningen. Oktober och november är de månader då flest olyckor brukar inträffa. Störst är risken för krock i gryning och skymning.

I genomsnitt dör fem personer per år i viltolyckor. Störst är risken att krocka med ett rådjur, därefter vildsvin och älg.