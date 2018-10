Här är alla nominerade till Alma-priset 2019

2002 instiftade regeringen Alma-priset för att hedra minnet av Astrid Lindgren. Det engelska namnet på priset är Astrid Lindgren Memorial Award, och delas årligen ut till en person eller organisation som jobbat förtjänstfullt inom barn- och ungdomslitteraturen.

Priset anses som ett av de finaste utmärkelserna som finns inom litteraturen och har en prissumma på fem miljoner kronor.

Under torsdagskvällen presenterades alla nominerade till 2019 års Alma-pris vid en bokmässa i Frankfurt. Vinnaren tillkännages efter juryns sista möte i Stockholm och Bologna den 2 april nästa år.

Här är samtliga nominerade till Alma-priset 2019:

Antigua & Barbuda

Joy Lawrence, Läsfrämjare

Argentina

Maria Teresa Andruetto, Författare

CEDILIJ, Organisation

Jorge Luján, Författare

Istvansch Schritter, Författare/Illustratör/Läsfrämjare

Australien

Randa Abdel-Fattah, Författare

Ursula Dubosarsky, Författare

Mem Fox, Författare Webbsida

Susanne Gervay, Författare

Morris Gleitzman, Författare

Indigenous Literary Foundation, Organisation

Robert Ingpen, Illustratör

Margo Lanagan, Författare

Melina Marchetta, Författare

Margaret Wild, Författare

Azerbadjan

Gasham Isabayli, Författare

Sevinj Nurugizi, Författare

Belgien

Carll Cneut, Illustratör

Anne Herbauts, Författare/Illustratör

Bart Moeyaert, Författare

Prix Bernard Versele, Organisation

Marie Wabbes, Författare/Illustratör

Klaas Verplancke, Författare/Illustratör

Bolivia

Biblioteca Thurucapitas, Organisation

Bosnia and Herzegovina

Šimo Ešić, Författare

Fahrudin Kučuk, Författare

Brasilien

Ana Maria Machado, Författare

Roger Mello, Författare/Illustratör

Bulgarien

Maya Dalgacheva, Författare

Viktor Samuilov, Författare

Julia Spiridonova, Författare

Lyuben Zidarov, Illustratör

Cypern

Maria Pyliotou, Författare

Danmark

Kim Fupz Aakeson, Författare

Lilian Brøgger, Illustratör

Louis Jensen, Författare

Dorte Karrebaek, Illustratör

Demokratiska republiken Kongo/Storbritannien

Dominique Mwankumi, Författare/Illustratör

Ecuador

Edna Iturralde, Författare

Elfenbenskusten

Fatou Keita, Författare/Läsfrämjare

Estland

Piret Raud, Författare

Ulla Saar, Illustratör

Leelo Tungal, Författare

Filippinerna

Virgilio Senadren Almario, Författare

Neni Sta. Romana Cruz, Läsfrämjare

Finland

Linda Bondestam, Illustratör

Marika Maijala, Författare/Illustratör

Timo Parvela, Författare Webbsida

Laura Ruohonen & Erika Kallasmaa, Författare och Illustratör Laura och Webbsida Erika

Salla Savolainen, Författare/Illustratör

Maria Turtschaninoff, Författare

Frankrike

A.C.C.E.S., Organisation

Benjamin Chaud, Författare/Illustratör

Les Doigts qui rêvent, Organisation

Olivier Douzou, Författare/Illustratör

Timothée de Fombelle, Författare

Bernard Friot, Författare

Jean-Claude Mourlevat, Författare

Marie-Aude Murail, Författare

Geneviéve Patte, Läsfrämjare

Marjane Satrapi, Författare/Illustratör

Joann Sfar, Författare/Illustratör

Färöarna

Rakel Helmsdal, Författare/Illustratör/Berättare/Läsfrämjare

Georgien

Bondo Matsaberidze, Författare

Tea Topuria, Författare

Grekland

Vagelis Iliopoulos, Författare/Läsfrämjare

Library4all, Organisation

Antonis Papatheodoulou, Författare

Yolanda Pateraki, Författare

Eugene Trivizas, Författare

Grönland

Naja Rosing-Asvid, Författare/Illustratör

Lene Therkildsen, Läsfrämjare

Indien

A & A Book Trust, Organisation

Katha, Organisation

Pratham Books, Organisation

Indonesien

Murti Bunanta, Läsfrämjare

Iran

Children’s Book Council, Organisation

Farhad Hassanzadeh, Författare

Jamshid Khanian, Författare

Mobile Library of Iran, Organisation

Narges Mohammadi, Illustratör

Houshang Moradi Kermani, Författare

Read with Me, Organisation

Aliasghar Seidabadi, Läsfrämjare

Irland

Chris Judge, Författare

PJ Lynch, Illustratör

Sheena Wilkinson, Författare

Island

Ævar Þór Benediktsson, Läsfrämjare

Israel

Rutu Modan, Författare/Illustratör

Italien

Beatrice Alemagna, Författare/Illustratör

Chiara Carminati, Författare

Lampedusa Library, Organisation

Sarolta Szulyovszky, Illustratör

Japan

Kyoko Matsuoka, Läsfrämjare

Jordanien

Taghrid al-Najjar, Författare

Kanada

Deborah Ellis, Författare

Sarah Ellis, Författare

Marie-Francine Hébert, Författare

Troy Kent, Läsfrämjare

Jon Klassen, Författare/Illustratör

Kina

Zhang Zhilu, Författare

Kroatien

Andrea Petrlik Huseinović, Illustratör

Read to Me Campaign, Organisation

Lettland

Gundega Muzikante, Illustratör

Inese Zandere, Författare

Libanon/Belgien

Fatima Sharafeddine, Författare

Litauen

Kestutis Kasparavicius, Författare/Illustratör

Mexiko

Silvia Dubovoy, Författare

Nederländerna

De Schrijverscentrale, Organisation

Joke van Leeuwen, Författare/Illustratör

Gideon Samson, Författare

Toon Tellegen, Författare

Thé Tjong-Khing, Illustratör

Marit Törnqvist, Författare/Illustratör

Edward van de Vendel, Författare

Sylvia Weve, Illustratör

Nya Zeeland

Joy Cowley, Författare/Läsfrämjare

Nicaragua

German Nicaraguan Library and the Bibliobús Bertold Brecht, Organisation

Norge

Lene Ask, Illustratör

Rune Belsvik, Författare

Gro Dahle, Författare

Harald Rosenløw Eeg, Författare

Fam Ekman, Författare/Illustratör

Anna Fiske, Författare/Illustratör

Foreningen !les, Organisation

Stian Hole, Författare/Illustratör

Marit Kaldhol, Författare

Gry Moursund, Författare/Illustratör

Svein Nyhus, Författare/Illustratör

Maria Parr, Författare

Bjørn Rørvik, Författare

Øyvind Torseter, Illustratör

Palestina

Sonia Nimr, Författare

Polen

All of Poland Reads to Kids, Organisation

Ola Cieślak, Illustratör

Małgorzata Musierowicz, Författare

Paweł Pawlak, Illustratör

Marcin Szczygielski, Författare

Józef Wilkoń, Illustratör

Portugal

Andante, Organisation

Bernardo P. Carvalho, Illustratör

Maria Teresa Maia Gonzales, Författare

Luísa Ducla Soares, Författare

Catarina Sobral, Illustratör

Rumänien

Silviu Baias, Illustratör

Andrea Kürti, Illustratör

Cristiana Radu, Illustratör

Ryssland

Anastasia Arkhipova, Illustratör

Nina Dashevskaya, Författare

Russian State Children´s Library, Organisation

Alexander Traugot, Illustratör

Mikhail Yasnov, Författare

Schweiz

Albertine, Illustratör

Franz Hohler, Författare

Serbien

Ljubivoje Ršumović, Författare

Slovenien

Slavko Pregl, Författare

Anja Štefan, Författare

Spanien

Fundaciò Jordi Sierra i Fabra, Organisation

Alfredo Gómez Cerdá, Författare

Elena Odriozola, Illustratör

Storbritannien

Allan Ahlberg, Författare

David Almond, Författare

Malorie Blackman, Författare

Quentin Blake, Illustratör

Book Aid International, Organisation

Aidan Chambers, Författare

Aidan & Nancy Chambers, Promoters of reading

Michael Foreman, Författare/Illustratör

Daniel Hahn, Läsfrämjare

Shirley Hughes, Författare/Illustratör

Oliver Jeffers, Författare/Illustratör

Elizabeth Laird, Författare

Michelle Magorian, Författare

Margaret Meek Spencer, Läsfrämjare

Daniel Morden, Författare/Berättare

Michael Morpurgo, Författare

Patrick Ness, Författare

Luke Pearson, Författare/Illustratör

Jan Pienkowski, Illustratör

Chris Riddell, Illustratör

Katherine Rundell, Författare

Marcus Sedgwick, Författare

John Shelley, Illustratör

David Wood, Författare

Sverige

Eva Eriksson, Illustratör

Joanna Hellgren, Illustratör

Olof Landström, Illustratör

Pija Lindenbaum, Författare/Illustratör

Eva Lindström, Författare/Illustratör

Frida Nilsson, Författare

Anna-Clara Tidholm, Illustratör

Thomas Tidholm, Författare

Cecilia Torudd, Författare/Illustratör

Jakob Wegelius, Författare/Illustratör

Ilon Wikland, Illustratör

Monica Zak, Författare

Sydafrika

Biblionef, Organisation

Niki Daly, Författare/Illustratör

Gcina Mhlope, Författare/Berättare/Läsfrämjare

Beverley Naidoo, Författare

The Bookery, Organisation

Sydkorea

Heena Baek, Illustratör

Lee Juyoung, Läsfrämjare

Lee Uk-Bae, Illustratör

Taiwan

Jimmy Liao, Författare/Illustratör

Tjeckien

Petr Nikl, Författare/Illustratör

Květa Pacovská, Illustratör

Turkiet

Çocuk Vakfı (Children's Foundation), Organisation

Fatih Erdoğan, Författare/Läsfrämjare

Tyskland

Aljoscha Blau, Illustratör

Nadia Budde, Författare/Illustratör

Cornelia Funke, Författare/Illustratör

Nikolaus Heidelbach, Illustratör

International Youth Library, Organisation

Janosch, Författare/Illustratör

Labor Ateliergemeinschaft, Organisation

Eva Muggenthaler, Författare/Illustratör

Mirjam Pressler, Författare

Stiftung Lesen/German Reading Foundation, Organisation

Ukraina

Kost Lavro, Illustratör

Zirka Menzatiuk, Författare

Ungern

Istvan Csukas, Författare

Hungarian Fairy Tale and Story Museum, Organisation

János Lackfi, Författare

Tibor Zalán, Författare

USA

Laurie Halse Anderson, Författare

Judy Blume, Författare

LeVar Burton, Läsfrämjare

Eric Carle, Författare/Illustratör

Children's Literature New England, Organisation

Kate DiCamillo, Författare

Margarita Engle, Författare

Maira Kalman, Författare/Illustratör

Stephen Krashen, Läsfrämjare

Gregory Maguire, Författare/Läsfrämjare

Christopher Myers, Författare/Illustratör

Neighborhood Bridges, Organisation

Peter Sís, Illustratör

Tim Tingle, Berättare

Mildred Taylor, Författare

Jack Zipes, Författare/Läsfrämjare

Zambia

Lubuto Library Partners, Organisation

Österrike

Renate Welsh-Rabady, Författare

Linda Wolfsgruber, Illustratör

Lisbeth Zwerger, Illustratör