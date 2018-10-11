Här är alla nominerade till Alma-priset 2019

2002 instiftade regeringen Alma-priset för att hedra minnet av Astrid Lindgren. Det engelska namnet på priset är Astrid Lindgren Memorial Award, och delas årligen ut till en person eller organisation som jobbat förtjänstfullt inom barn- och ungdomslitteraturen.
Priset anses som ett av de finaste utmärkelserna som finns inom litteraturen och har en prissumma på fem miljoner kronor.
Under torsdagskvällen presenterades alla nominerade till 2019 års Alma-pris vid en bokmässa i Frankfurt. Vinnaren tillkännages efter juryns sista möte i Stockholm och Bologna den 2 april nästa år.
Här är samtliga nominerade till Alma-priset 2019:
Antigua & Barbuda
Joy Lawrence, Läsfrämjare
Argentina
Maria Teresa Andruetto, Författare
CEDILIJ, Organisation
Jorge Luján, Författare
Istvansch Schritter, Författare/Illustratör/Läsfrämjare
Australien
Randa Abdel-Fattah, Författare
Ursula Dubosarsky, Författare
Mem Fox, Författare Webbsida
Susanne Gervay, Författare
Morris Gleitzman, Författare
Indigenous Literary Foundation, Organisation
Robert Ingpen, Illustratör
Margo Lanagan, Författare
Melina Marchetta, Författare
Margaret Wild, Författare
Azerbadjan
Gasham Isabayli, Författare
Sevinj Nurugizi, Författare
Belgien
Carll Cneut, Illustratör
Anne Herbauts, Författare/Illustratör
Bart Moeyaert, Författare
Prix Bernard Versele, Organisation
Marie Wabbes, Författare/Illustratör
Klaas Verplancke, Författare/Illustratör
Bolivia
Biblioteca Thurucapitas, Organisation
Bosnia and Herzegovina
Šimo Ešić, Författare
Fahrudin Kučuk, Författare
Brasilien
Ana Maria Machado, Författare
Roger Mello, Författare/Illustratör
Bulgarien
Maya Dalgacheva, Författare
Viktor Samuilov, Författare
Julia Spiridonova, Författare
Lyuben Zidarov, Illustratör
Cypern
Maria Pyliotou, Författare
Danmark
Kim Fupz Aakeson, Författare
Lilian Brøgger, Illustratör
Louis Jensen, Författare
Dorte Karrebaek, Illustratör
Demokratiska republiken Kongo/Storbritannien
Dominique Mwankumi, Författare/Illustratör
Ecuador
Edna Iturralde, Författare
Elfenbenskusten
Fatou Keita, Författare/Läsfrämjare
Estland
Piret Raud, Författare
Ulla Saar, Illustratör
Leelo Tungal, Författare
Filippinerna
Virgilio Senadren Almario, Författare
Neni Sta. Romana Cruz, Läsfrämjare
Finland
Linda Bondestam, Illustratör
Marika Maijala, Författare/Illustratör
Timo Parvela, Författare Webbsida
Laura Ruohonen & Erika Kallasmaa, Författare och Illustratör Laura och Webbsida Erika
Salla Savolainen, Författare/Illustratör
Maria Turtschaninoff, Författare
Frankrike
A.C.C.E.S., Organisation
Benjamin Chaud, Författare/Illustratör
Les Doigts qui rêvent, Organisation
Olivier Douzou, Författare/Illustratör
Timothée de Fombelle, Författare
Bernard Friot, Författare
Jean-Claude Mourlevat, Författare
Marie-Aude Murail, Författare
Geneviéve Patte, Läsfrämjare
Marjane Satrapi, Författare/Illustratör
Joann Sfar, Författare/Illustratör
Färöarna
Rakel Helmsdal, Författare/Illustratör/Berättare/Läsfrämjare
Georgien
Bondo Matsaberidze, Författare
Tea Topuria, Författare
Grekland
Vagelis Iliopoulos, Författare/Läsfrämjare
Library4all, Organisation
Antonis Papatheodoulou, Författare
Yolanda Pateraki, Författare
Eugene Trivizas, Författare
Grönland
Naja Rosing-Asvid, Författare/Illustratör
Lene Therkildsen, Läsfrämjare
Indien
A & A Book Trust, Organisation
Katha, Organisation
Pratham Books, Organisation
Indonesien
Murti Bunanta, Läsfrämjare
Iran
Children’s Book Council, Organisation
Farhad Hassanzadeh, Författare
Jamshid Khanian, Författare
Mobile Library of Iran, Organisation
Narges Mohammadi, Illustratör
Houshang Moradi Kermani, Författare
Read with Me, Organisation
Aliasghar Seidabadi, Läsfrämjare
Irland
Chris Judge, Författare
PJ Lynch, Illustratör
Sheena Wilkinson, Författare
Island
Ævar Þór Benediktsson, Läsfrämjare
Israel
Rutu Modan, Författare/Illustratör
Italien
Beatrice Alemagna, Författare/Illustratör
Chiara Carminati, Författare
Lampedusa Library, Organisation
Sarolta Szulyovszky, Illustratör
Japan
Kyoko Matsuoka, Läsfrämjare
Jordanien
Taghrid al-Najjar, Författare
Kanada
Deborah Ellis, Författare
Sarah Ellis, Författare
Marie-Francine Hébert, Författare
Troy Kent, Läsfrämjare
Jon Klassen, Författare/Illustratör
Kina
Zhang Zhilu, Författare
Kroatien
Andrea Petrlik Huseinović, Illustratör
Read to Me Campaign, Organisation
Lettland
Gundega Muzikante, Illustratör
Inese Zandere, Författare
Libanon/Belgien
Fatima Sharafeddine, Författare
Litauen
Kestutis Kasparavicius, Författare/Illustratör
Mexiko
Silvia Dubovoy, Författare
Nederländerna
De Schrijverscentrale, Organisation
Joke van Leeuwen, Författare/Illustratör
Gideon Samson, Författare
Toon Tellegen, Författare
Thé Tjong-Khing, Illustratör
Marit Törnqvist, Författare/Illustratör
Edward van de Vendel, Författare
Sylvia Weve, Illustratör
Nya Zeeland
Joy Cowley, Författare/Läsfrämjare
Nicaragua
German Nicaraguan Library and the Bibliobús Bertold Brecht, Organisation
Norge
Lene Ask, Illustratör
Rune Belsvik, Författare
Gro Dahle, Författare
Harald Rosenløw Eeg, Författare
Fam Ekman, Författare/Illustratör
Anna Fiske, Författare/Illustratör
Foreningen !les, Organisation
Stian Hole, Författare/Illustratör
Marit Kaldhol, Författare
Gry Moursund, Författare/Illustratör
Svein Nyhus, Författare/Illustratör
Maria Parr, Författare
Bjørn Rørvik, Författare
Øyvind Torseter, Illustratör
Palestina
Sonia Nimr, Författare
Polen
All of Poland Reads to Kids, Organisation
Ola Cieślak, Illustratör
Małgorzata Musierowicz, Författare
Paweł Pawlak, Illustratör
Marcin Szczygielski, Författare
Józef Wilkoń, Illustratör
Portugal
Andante, Organisation
Bernardo P. Carvalho, Illustratör
Maria Teresa Maia Gonzales, Författare
Luísa Ducla Soares, Författare
Catarina Sobral, Illustratör
Rumänien
Silviu Baias, Illustratör
Andrea Kürti, Illustratör
Cristiana Radu, Illustratör
Ryssland
Anastasia Arkhipova, Illustratör
Nina Dashevskaya, Författare
Russian State Children´s Library, Organisation
Alexander Traugot, Illustratör
Mikhail Yasnov, Författare
Schweiz
Albertine, Illustratör
Franz Hohler, Författare
Serbien
Ljubivoje Ršumović, Författare
Slovenien
Slavko Pregl, Författare
Anja Štefan, Författare
Spanien
Fundaciò Jordi Sierra i Fabra, Organisation
Alfredo Gómez Cerdá, Författare
Elena Odriozola, Illustratör
Storbritannien
Allan Ahlberg, Författare
David Almond, Författare
Malorie Blackman, Författare
Quentin Blake, Illustratör
Book Aid International, Organisation
Aidan Chambers, Författare
Aidan & Nancy Chambers, Promoters of reading
Michael Foreman, Författare/Illustratör
Daniel Hahn, Läsfrämjare
Shirley Hughes, Författare/Illustratör
Oliver Jeffers, Författare/Illustratör
Elizabeth Laird, Författare
Michelle Magorian, Författare
Margaret Meek Spencer, Läsfrämjare
Daniel Morden, Författare/Berättare
Michael Morpurgo, Författare
Patrick Ness, Författare
Luke Pearson, Författare/Illustratör
Jan Pienkowski, Illustratör
Chris Riddell, Illustratör
Katherine Rundell, Författare
Marcus Sedgwick, Författare
John Shelley, Illustratör
David Wood, Författare
Sverige
Eva Eriksson, Illustratör
Joanna Hellgren, Illustratör
Olof Landström, Illustratör
Pija Lindenbaum, Författare/Illustratör
Eva Lindström, Författare/Illustratör
Frida Nilsson, Författare
Anna-Clara Tidholm, Illustratör
Thomas Tidholm, Författare
Cecilia Torudd, Författare/Illustratör
Jakob Wegelius, Författare/Illustratör
Ilon Wikland, Illustratör
Monica Zak, Författare
Sydafrika
Biblionef, Organisation
Niki Daly, Författare/Illustratör
Gcina Mhlope, Författare/Berättare/Läsfrämjare
Beverley Naidoo, Författare
The Bookery, Organisation
Sydkorea
Heena Baek, Illustratör
Lee Juyoung, Läsfrämjare
Lee Uk-Bae, Illustratör
Taiwan
Jimmy Liao, Författare/Illustratör
Tjeckien
Petr Nikl, Författare/Illustratör
Květa Pacovská, Illustratör
Turkiet
Çocuk Vakfı (Children's Foundation), Organisation
Fatih Erdoğan, Författare/Läsfrämjare
Tyskland
Aljoscha Blau, Illustratör
Nadia Budde, Författare/Illustratör
Cornelia Funke, Författare/Illustratör
Nikolaus Heidelbach, Illustratör
International Youth Library, Organisation
Janosch, Författare/Illustratör
Labor Ateliergemeinschaft, Organisation
Eva Muggenthaler, Författare/Illustratör
Mirjam Pressler, Författare
Stiftung Lesen/German Reading Foundation, Organisation
Ukraina
Kost Lavro, Illustratör
Zirka Menzatiuk, Författare
Ungern
Istvan Csukas, Författare
Hungarian Fairy Tale and Story Museum, Organisation
János Lackfi, Författare
Tibor Zalán, Författare
USA
Laurie Halse Anderson, Författare
Judy Blume, Författare
LeVar Burton, Läsfrämjare
Eric Carle, Författare/Illustratör
Children's Literature New England, Organisation
Kate DiCamillo, Författare
Margarita Engle, Författare
Maira Kalman, Författare/Illustratör
Stephen Krashen, Läsfrämjare
Gregory Maguire, Författare/Läsfrämjare
Christopher Myers, Författare/Illustratör
Neighborhood Bridges, Organisation
Peter Sís, Illustratör
Tim Tingle, Berättare
Mildred Taylor, Författare
Jack Zipes, Författare/Läsfrämjare
Zambia
Lubuto Library Partners, Organisation
Österrike
Renate Welsh-Rabady, Författare
Linda Wolfsgruber, Illustratör
Lisbeth Zwerger, Illustratör