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Kalmar
Alma-prisets logotyp och Astrid Lindgren. Foto: ALMA
Astrid Lindgren. Foto: ALMA. Montage: Sveriges Radio
Vimmerby

Här är alla nominerade till Alma-priset 2019

0:45 min
Publicerat kl 18.11

Under torsdagen presenterades alla nominerade till Alma-priset 2019 – litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

2002 instiftade regeringen Alma-priset för att hedra minnet av Astrid Lindgren. Det engelska namnet på priset är Astrid Lindgren Memorial Award, och delas årligen ut till en person eller organisation som jobbat förtjänstfullt inom barn- och ungdomslitteraturen.

Priset anses som ett av de finaste utmärkelserna som finns inom litteraturen och har en prissumma på fem miljoner kronor.

Under torsdagskvällen presenterades alla nominerade till 2019 års Alma-pris vid en bokmässa i Frankfurt. Vinnaren tillkännages efter juryns sista möte i Stockholm och Bologna den 2 april nästa år.

Här är samtliga nominerade till Alma-priset 2019:

Antigua & Barbuda
Joy Lawrence, Läsfrämjare

Argentina
Maria Teresa Andruetto, Författare
CEDILIJ, Organisation
Jorge Luján, Författare
Istvansch Schritter, Författare/Illustratör/Läsfrämjare

Australien
Randa Abdel-Fattah, Författare 
Ursula Dubosarsky, Författare
Mem Fox, Författare Webbsida 
Susanne Gervay, Författare
Morris Gleitzman, Författare 
Indigenous Literary Foundation, Organisation 
Robert Ingpen, Illustratör 
Margo Lanagan, Författare 
Melina Marchetta, Författare
Margaret Wild, Författare 

Azerbadjan
Gasham Isabayli, Författare
Sevinj Nurugizi, Författare 

Belgien
Carll Cneut, Illustratör
Anne Herbauts, Författare/Illustratör
Bart Moeyaert, Författare 
Prix Bernard Versele, Organisation
Marie Wabbes, Författare/Illustratör
Klaas Verplancke, Författare/Illustratör 

Bolivia
Biblioteca Thurucapitas, Organisation
Bosnia and Herzegovina
Šimo Ešić, Författare
Fahrudin Kučuk, Författare

Brasilien
Ana Maria Machado, Författare 
Roger Mello, Författare/Illustratör 
Bulgarien
Maya Dalgacheva, Författare
Viktor Samuilov, Författare
Julia Spiridonova, Författare
Lyuben Zidarov, Illustratör

Cypern
Maria Pyliotou, Författare 

Danmark
Kim Fupz Aakeson, Författare
Lilian Brøgger, Illustratör
Louis Jensen, Författare 
Dorte Karrebaek, Illustratör

Demokratiska republiken Kongo/Storbritannien
Dominique Mwankumi, Författare/Illustratör

Ecuador
Edna Iturralde, Författare 

Elfenbenskusten
Fatou Keita, Författare/Läsfrämjare

Estland
Piret Raud, Författare
Ulla Saar, Illustratör
Leelo Tungal, Författare

Filippinerna
Virgilio Senadren Almario, Författare
Neni Sta. Romana Cruz, Läsfrämjare

Finland
Linda Bondestam, Illustratör
Marika Maijala, Författare/Illustratör 
Timo Parvela, Författare Webbsida 
Laura Ruohonen & Erika Kallasmaa, Författare och Illustratör Laura  och Webbsida Erika 
Salla Savolainen, Författare/Illustratör 
Maria Turtschaninoff, Författare 

Frankrike
A.C.C.E.S., Organisation
Benjamin Chaud, Författare/Illustratör 
Les Doigts qui rêvent, Organisation
Olivier Douzou, Författare/Illustratör
Timothée de Fombelle, Författare
Bernard Friot, Författare
Jean-Claude Mourlevat, Författare
Marie-Aude Murail, Författare
Geneviéve Patte, Läsfrämjare
Marjane Satrapi, Författare/Illustratör
Joann Sfar, Författare/Illustratör

Färöarna
Rakel Helmsdal, Författare/Illustratör/Berättare/Läsfrämjare

Georgien
Bondo Matsaberidze, Författare
Tea Topuria, Författare 

Grekland
Vagelis Iliopoulos, Författare/Läsfrämjare
Library4all, Organisation
Antonis Papatheodoulou, Författare
Yolanda Pateraki, Författare
Eugene Trivizas, Författare

Grönland
Naja Rosing-Asvid, Författare/Illustratör 
Lene Therkildsen, Läsfrämjare 

Indien
A & A Book Trust, Organisation 
Katha, Organisation 
Pratham Books, Organisation 

Indonesien
Murti Bunanta, Läsfrämjare 

Iran
Children’s Book Council, Organisation 
Farhad Hassanzadeh, Författare
Jamshid Khanian, Författare 
Mobile Library of Iran, Organisation 
Narges Mohammadi, Illustratör
Houshang Moradi Kermani, Författare
Read with Me, Organisation 
Aliasghar Seidabadi, Läsfrämjare 

Irland
Chris Judge, Författare 
PJ Lynch, Illustratör
Sheena Wilkinson, Författare 

Island
Ævar Þór Benediktsson, Läsfrämjare 

Israel
Rutu Modan, Författare/Illustratör

Italien
Beatrice Alemagna, Författare/Illustratör 
Chiara Carminati, Författare
Lampedusa Library, Organisation
Sarolta Szulyovszky, Illustratör 

Japan
Kyoko Matsuoka, Läsfrämjare 

Jordanien
Taghrid al-Najjar, Författare

Kanada
Deborah Ellis, Författare 
Sarah Ellis, Författare
Marie-Francine Hébert, Författare 
Troy Kent, Läsfrämjare
Jon Klassen, Författare/Illustratör 

Kina
Zhang Zhilu, Författare

Kroatien
Andrea Petrlik Huseinović, Illustratör 
Read to Me Campaign, Organisation 

Lettland
Gundega Muzikante, Illustratör 
Inese Zandere, Författare 

Libanon/Belgien
Fatima Sharafeddine, Författare 

Litauen
Kestutis Kasparavicius, Författare/Illustratör 

Mexiko
Silvia Dubovoy, Författare

Nederländerna
De Schrijverscentrale, Organisation 
Joke van Leeuwen, Författare/Illustratör 
Gideon Samson, Författare
Toon Tellegen, Författare
Thé Tjong-Khing, Illustratör
Marit Törnqvist, Författare/Illustratör
Edward van de Vendel, Författare
Sylvia Weve, Illustratör 

Nya Zeeland
Joy Cowley, Författare/Läsfrämjare

Nicaragua
German Nicaraguan Library and the Bibliobús Bertold Brecht, Organisation 

Norge
Lene Ask, Illustratör
Rune Belsvik, Författare 
Gro Dahle, Författare 
Harald Rosenløw Eeg, Författare 
Fam Ekman, Författare/Illustratör
Anna Fiske, Författare/Illustratör
Foreningen !les, Organisation
Stian Hole, Författare/Illustratör
Marit Kaldhol, Författare
Gry Moursund, Författare/Illustratör
Svein Nyhus, Författare/Illustratör
Maria Parr, Författare
Bjørn Rørvik, Författare
Øyvind Torseter, Illustratör 

Palestina
Sonia Nimr, Författare

Polen
All of Poland Reads to Kids, Organisation 
Ola Cieślak, Illustratör 
Małgorzata Musierowicz, Författare 
Paweł Pawlak, Illustratör
Marcin Szczygielski, Författare
Józef Wilkoń, Illustratör 

Portugal
Andante, Organisation 
Bernardo P. Carvalho, Illustratör 
Maria Teresa Maia Gonzales, Författare
Luísa Ducla Soares, Författare
Catarina Sobral, Illustratör 

Rumänien
Silviu Baias, Illustratör
Andrea Kürti, Illustratör
Cristiana Radu, Illustratör 

Ryssland
Anastasia Arkhipova, Illustratör
Nina Dashevskaya, Författare
Russian State Children´s Library, Organisation
Alexander Traugot, Illustratör
Mikhail Yasnov, Författare

Schweiz
Albertine, Illustratör 
Franz Hohler, Författare 

Serbien
Ljubivoje Ršumović, Författare

Slovenien
Slavko Pregl, Författare
Anja Štefan, Författare

Spanien
Fundaciò Jordi Sierra i Fabra, Organisation 
Alfredo Gómez Cerdá, Författare
Elena Odriozola, Illustratör 

Storbritannien
Allan Ahlberg, Författare
David Almond, Författare
Malorie Blackman, Författare 
Quentin Blake, Illustratör 
Book Aid International, Organisation
Aidan Chambers, Författare 
Aidan & Nancy Chambers, Promoters of reading 
Michael Foreman, Författare/Illustratör
Daniel Hahn, Läsfrämjare
Shirley Hughes, Författare/Illustratör
Oliver Jeffers, Författare/Illustratör
Elizabeth Laird, Författare 
Michelle Magorian, Författare 
Margaret Meek Spencer, Läsfrämjare
Daniel Morden, Författare/Berättare
Michael Morpurgo, Författare
Patrick Ness, Författare
Luke Pearson, Författare/Illustratör
Jan Pienkowski, Illustratör
Chris Riddell, Illustratör
Katherine Rundell, Författare 
Marcus Sedgwick, Författare 
John Shelley, Illustratör
David Wood, Författare 

Sverige
Eva Eriksson, Illustratör 
Joanna Hellgren, Illustratör 
Olof Landström, Illustratör
Pija Lindenbaum, Författare/Illustratör
Eva Lindström, Författare/Illustratör
Frida Nilsson, Författare 
Anna-Clara Tidholm, Illustratör
Thomas Tidholm, Författare 
Cecilia Torudd, Författare/Illustratör
Jakob Wegelius, Författare/Illustratör 
Ilon Wikland, Illustratör
Monica Zak, Författare 

Sydafrika
Biblionef, Organisation 
Niki Daly, Författare/Illustratör 
Gcina Mhlope, Författare/Berättare/Läsfrämjare
Beverley Naidoo, Författare 
The Bookery, Organisation 

Sydkorea
Heena Baek, Illustratör
Lee Juyoung, Läsfrämjare
Lee Uk-Bae, Illustratör

Taiwan
Jimmy Liao, Författare/Illustratör 

Tjeckien
Petr Nikl, Författare/Illustratör
Květa Pacovská, Illustratör

Turkiet
Çocuk Vakfı (Children's Foundation), Organisation 
Fatih Erdoğan, Författare/Läsfrämjare

Tyskland
Aljoscha Blau, Illustratör
Nadia Budde, Författare/Illustratör 
Cornelia Funke, Författare/Illustratör 
Nikolaus Heidelbach, Illustratör
International Youth Library, Organisation 
Janosch, Författare/Illustratör
Labor Ateliergemeinschaft, Organisation
Eva Muggenthaler, Författare/Illustratör
Mirjam Pressler, Författare 
Stiftung Lesen/German Reading Foundation, Organisation

Ukraina
Kost Lavro, Illustratör
Zirka Menzatiuk, Författare

Ungern
Istvan Csukas, Författare
Hungarian Fairy Tale and Story Museum, Organisation 
János Lackfi, Författare
Tibor Zalán, Författare

USA
Laurie Halse Anderson, Författare 
Judy Blume, Författare
LeVar Burton, Läsfrämjare
Eric Carle, Författare/Illustratör 
Children's Literature New England, Organisation
Kate DiCamillo, Författare 
Margarita Engle, Författare 
Maira Kalman, Författare/Illustratör 
Stephen Krashen, Läsfrämjare 
Gregory Maguire, Författare/Läsfrämjare 
Christopher Myers, Författare/Illustratör 
Neighborhood Bridges, Organisation 
Peter Sís, Illustratör
Tim Tingle, Berättare 
Mildred Taylor, Författare
Jack Zipes, Författare/Läsfrämjare

Zambia
Lubuto Library Partners, Organisation 

Österrike
Renate Welsh-Rabady, Författare
Linda Wolfsgruber, Illustratör 
Lisbeth Zwerger, Illustratör

Michael Olsson
michael.olsson@sverigesradio.se

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