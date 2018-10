Just nu: Bilbrand i natt kan vara anlagd

Den ena bilen blev helt utbränd. Den andra fick skador vid bagageluckan.



En misstanke om att branden anlagts fanns tidigt. Platsen spärrades av som en brottsplats. En teknisk undersökning väntas under dagen.



Larmet kom 01.30-tiden efter att grannar hört smällar från området. Redan när räddningsstyrkan anlände var det för sent att göra något åt den första bilen. Man fick koncentrera sig på att lågorna inte skulle få fäste i den andra bilen.



Ingen person kom till skada vid händelsen.



Ett flertal bilar har brunnit i landet de senaste veckorna, även i Kalmar län. Så sent som förra helgen brann fyra bilar i Kalmar.

Polisen är mycket angelägen om hjälp från allmänheten.



– Vi tar gärna emot tips om någon kan se något misstänkt i området efter midnatt, säger polisens förundersökningsledare Anders Olsson.