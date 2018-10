Pappa inför rätta för hundratals våldtäkter av sin dotter

Enligt åtalet som kammaråklagare Robert Knutsson lade fram under måndagen i Kalmar tingsrätt inleddes brotten i juni 2010, när flickan bara var 14 år gammal.

Därefter ska mannen, som i dag är 55 år gammal, ha tvingat sig på henne vid 350 tillfällen fram till den 30 april 2017. De 200 första samlagen ska ha skett när dottern var under 18 år, och rubriceras som våldtäkt mot barn. De andra samlagen rubriceras som samlag med avkomling.

När den åtalade klev in i rätten under måndagen uppträdde han till synes oberörd av situationen. Dottern följde förhandlingarna via tv-bilder i ett avskilt rum för att inte behöva möta sin pappa.

Förhandlingarna pågår under två dagar, den andra förhandlingsdagen blir den 26 oktober.