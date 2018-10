SHL-meriterad förstärkning till IK Oskarshamn

Det är 19-årige Anton Johansson som även har spelat i flera juniorlandslag och var med juniorkronorna i augusti som nu ansluter till IK Oskarshamn. Han kommer till laget redan i dag, måndag.

Johansson beskrivs som en hårt arbetande center med bra fart. Kontraktet gäller säsongen ut.

– Vi har ju sökt efter en forward som kan ge oss extra numerär och större konkurrenssituation på forwardssidan. I Anton får vi in en hårt jobbande center med bra fart på rören som vi tycker har egenskaperna för att passa bra in i vårt spelsätt. Jag vill också poängtera att det inte är något lån, utan Anton skriver ett kontrakt med oss, kommenterar sportchef Per Kenttä på lagets sajt.