Hans trädgård har förvandlats till en skräckkammare

Vissa gör det med måtta, andra gör det full ut. Kim Ahlqvist och hans familj i Nybro tillhör det senare. För när det närmar sig halloween låter Kim fantasin flöda och förvandlar sin trädgård till en enda stor skräckinjagande gravplats.

I Kims trädgård finns det både benrangel, gravstenar, olika figurer som ger ifrån sig hemska ljud samt en projektor som visar en liten skräckfilm om man klappar med händerna. Den mest egensinniga och egenhändigt gjorda kreationen är Kims gräsklippare som kör över några ben.

– Vi hade en halloweenfest för tre år sedan och sedan har det bara växt därifrån, förklarar Kim.

Att familjen väljer att gå "all in" och lägger mycket pengar på just den här helgen är inget som Kim har problem med. Tvärtom.

– Det här är en kul grej som vi i familjen gör och även för Nybrobornas barn. Det är jättemycket barn här om kvällarna och klappar händerna så sakerna börjar att låta. Vi tycker det är superkul och min son är stolt som en tupp när han går här inne och ser de andra barnen ha kul.