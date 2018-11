IK Oskarshamn ångar på i hockeyallsvenskan

Serieledarna IK Oskarshamn radar upp segrar och spelar med ett grymt självförtroende. Trots stundtals tillbakapressade av gästerna IK Pantern höll målvakten Christoffer Rifalk nollan för andra matchen i rad. Närmare än två stolpträffar kom inte IK Pantern.

När väl första målet kom efter knappt fem minuter in i andra perioden av Arsi Piispanen så fick hemmalaget IK Oskarshamn mer fart under skridskorna. Första skottet på mål för gästerna tog över tio minuter in i perioden.

Kvällen lirare Arsi Piispanen gjorde även 2-0 efter drygt sju minuter. IK Pantern hade allt svårare allt hänga med tempot. När Joakim Hillding satte 3-0 innan perioden var slut var det ridå.

IK Pantern försökte i tredje perioden att höja tempot med hemmalaget spelade med insidan av huvudet, dvs klokt. IK Oskarshamn spelade sitt spel viket är att spela sig ur alla situationer istället för att slänga iväg pucken.

Den definitiva spiken i kistan slogs i drygt elva minuter in i tredje perioden när Jonas Engström satte 4-0 (IK Oskarshamns tredje powerplay mål). IK Panterns målvakt Jonathan Bjurö höll siffrorna nere med sitt briljanta målvaktsspel denna afton.

Alla vill åt samma håll. Alla kommer hit varje dag och krigar för varann

Christoffer Rifalk

Matchfakta

IK Oskarshamn - IK Pantern 4-0 (0-0, 3-0, 1-0)

Period 1

Period 2

04.43 1-0 Arsi Piispanen (PP1)

07.02 2-0 Arsi Piispanen

16.35 3-0 Joakim Hillding (PP1)

Period 3

11.06 4-0 Joakim Engström (PP1)

Skotten: 34-26 (12-12, 12-4, 10-10)

Utvisning: 4-10 (2-2, 0-4, 2-4)

Publik: 2402