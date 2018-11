Chef tog ut kontanter med landstingets kort utan att redovisa

Det visar en granskning som P4 Kalmar gjort av ekonomin i Svenskt Palliativregister. Chefen Greger Fransson är läkare och ansvarig för verksamheten som har landstinget som huvudman och som drivs med statliga pengar, alltså skattemedel.

Under flera år har han tagit ut kontanter med ett kreditkort utställt på Landstinget i Kalmar län, utan att redovisa vad pengarna har använts till. I P4 Kalmars granskning framgår det att han en månad under 2015 plockat ut över 17 000 kronor från olika bankomater. Totalt handlar det om nära 90 000 kronor som försvunnit från kontot under den period på fyra år som P4 Kalmar granskat.

Pengar som skulle gått till att förbättra den Palliativa vården i landet. Pengar som i slutändan skulle bidra till att lindra smärta och ångest för döende personer och som nu gått till något helt annat.

Johan Rosenqvist är hälso- och sjukvårdsdirektör och den som har arbetsgivaransvaret för Greger Fransson.

– Självklart måste alla utlägg redovisas i en sådan här verksamhet, säger han när han får ta del av P4 Kalmars granskning.

Greger Fransson har avböjt att kommentera P4 Kalmars granskning.