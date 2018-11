Fågelskådare väller in i Bobbos kök efter fågelfyndet

Under tisdagen gjorde hobbyfågelskådaren Bobbo Karlsson en ovanlig upptäckt. I sin trädgård i Patamalm utanför Mönsterås såg han en rödtrast – som aldrig tidigare siktats i Sverige.

– Det är varje fågelskådares dröm, säger Bobbo Karlsson om att upptäcka en raritet i sin trädgård.



Första gången han såg fågeln var på fars dag. Men då var han inte säker på vad det var för art som kommit på besök. Det var först på tisdagsmorgonen, efter att han lyckats foto fågeln, som den artbestämdes till rödtrast.

Så fort nyheten kom ut började fågelskådare ta sig till Patamalm och under tisdagen vällde det in fågelskådare i Bobbo Karlssons kök. Under onsdagen räknar Bobbo med att det blir ännu värre.

– Någon sa att jag kan räkna med 400-600 fågelskådare här i morgon bitti när ljuset kommer.