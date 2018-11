Exklusiv långlyssning: Rydström talar ut om uppbrottet med KFF

– Jag kan bli irriterad på att man fokuserar på 15 matcher och säger att resultatet var för dåligt och inte tar hänsyn till omständigheterna, säger Henrik Rydström i intervjun med P4 Kalmar och fortsätter:

– Det var inte de bästa förutsättningarna, redan inför säsongen visste vi att vi hade offensiva problem. Vi värvade offensiva spelare som i det läget inte ens kunde spela, sen blir man bedömd på det medan övriga som jobbade i situationen blir kvar.

Under intervjun är han ändå noga med att poängtera att han respekterar styrelsens beslut, även om han kanske önskat att det presenterats på ett annat sätt.

"Trampat vissa på tårna"

Skälet som presenterats till att han inte får fortsatt förtroende är just de sportsliga resultaten under hösten. Men själv reflekterar Rydström över om andra aspekter också spelat in i beslutet.

– Det jag fått höra från vissa håll är att man känt att jag trampat vissa på tårna, att jag inte är så smidig i vissa situationer. Då vill jag vara självkritisk i det, är man en idiot som trampar folk på tårna eller är det så att vissa inte klarar av att man framför sin åsikt.

Vill träna andra lag

Efter 25 år i föreningen kommer Henrik Rydström den 1 januari 2019 inte längre ha någon roll över huvud taget i Kalmar FF.

Nu öppnar han för att träna andra lag.

– Ja, den tanken finns där att våga testa det jag aldrig testade som spelare. Jag ångrar inte att jag stannade i Kalmar FF, men i slutet fanns tanken på vilka erfarenheter man missat. Det vill jag inte tänka när jag summerar tränarkarriären.