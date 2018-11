Jörgen Andersson lämnar moderaterna efter granskning

Den före detta Moderate riksdagsledamoten Jörgen Andersson från Västervik gick under sin tid i finansutskottet in i bolag med kopplingar till personer dömda för ekonomisk brottslighet. Det avslöjade SVT Nyheter under onsdagen.

Enligt SVT:s avslöjande gjorde han det dessutom utan att anmäla uppdragen till riksdagen. Något som krävs enligt lag.

– Det har jag erkänt mig skyldig till. Jag har förbisett att uppdatera och anmäla de nya åtaganden man haft. Tidigare fick man en påminnelse om detta, säger han till tidningen Expressen.

Jörgen Andersson har under torsdagen meddelat att han lämnar moderaterna.

– Jag förstår inte varför jag ska hängas ut som en grovt kriminell för att andra gjort misstag, säger han till tidningen.

– Jag har sagt upp mitt medlemskap i Moderaterna. Det är en belastning för mig mig och jag vill inte ha den utsattheten som det innebär att vara en offentlig person. Min familj har drabbats oerhört.

Jörgen Andersson har bland annat tidigare suttit i kommunfullmäktige i Västervik. Han har också haft uppdrag i landstinget och varit suppleant i landstingsstyrelsen. Mellan 2007 och 2011 var han suppleant i styrelserna för Västervik Miljö och Energi AB och Västerviks Kraft-Elnät AB.