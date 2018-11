Kassettbandet på väg tillbaka – och vinylen är här för att stanna

I skivhandeln i Borgholm på Öland har musikkassettbanden börjat tränga sig in bredvid vinylskivorna. Det är flera grupper som nu börjat spela in ny musik på kassettband, plus återutgivningar av gammal musik som finns på banden.

– Jag pratade med en grossist häromdagen som sa att detta var en stor trend. Back to basic! Allting körs ett varv till, säger Urban Krantz som äger skivaffären.

Dessutom släpps det flera olika kassettbandspelare i olika retroformer.