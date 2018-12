Arkeologen om nya vrakfyndet: "Naturligtvis jättekul"

Det nya vrakfyndet vet man ännu inte så mycket om, men de andra tros handla om två mindre lastfartyg. Att man hittade det nya fyndet kommer försena universitetsbygget ytterligare.

Nicholas Nilsson, som är arkeolog vid Kalmar läns museum, menar att man inte är förvånad över att det fanns fler vrak under marken.

– Det första vraket hittade vi för 20 år sen, så det kom inte som en överraskning att det skulle kunna finnas fler vrak, säger Nicholas Nilsson till P4 Kalmar.

Under fredagen visades vraken för första gången för allmänheten. Det blir ytterligare ett tiotal visningar under december och januari. Därefter begravs vraken under det nya universitetsbibliotek som ska byggas på platsen och kan inte ses mer.