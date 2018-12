Ishallen i Virserum stängs under jullovet

Virserums ishall, byggd 1985, har en en gammal belysning. Ljuset ute på isen fördelas ojämnt och lamporna är av en äldre modell som inte finns längre.

– Det går inte få tag på reservdelar längre. Vi har två lampor kvar nu och som tur är har de hållit. Sen är det vi gör en energibesparingsåtgärd naturligtvis, säger Fredrik Lönngren på Virserums SGF som äger och sköter ishallen.

Bytet av belysning kostar runt 400 000 kronor och finansieras till stora delar av pengar från Hultsfreds kommun, Sparbanken och ideella krafter. Arbetet gör att hallen är stängd från fredagen den 14 december och över nyår.

Varför måste man byta just under jullovet och inte under sommaren exempelvis?

– Vi har planerat detta under många år. Nu har vi tiden och pengarna. Då måste det göras.