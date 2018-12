Var femte sjuksköterska på barnpsyk är sjukskriven

Det har förekommit arbetspass utan en enda sjuksköterska i tjänst. Det handlar om minst tre tillfällen.



Men enligt psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg har patientsäkerheten inte har äventyrats. Hon hänvisar till att man tagit in fler skötare och stöttat upp personal från vuxenpsyk.



Personalen berättar för tidningen att vissa anställda lojalt fortsätter jobba över, t ex förlänger sina nattpass vid överbeläggningar. Problemen ska ha påtalats under lång tid.



Sjukhusledningen har gett klartecken till att ta in hyrsjuksköterskor, även om det inte använts.

Vårdavdelningen tar emot barn och ungdomar upp till 17 år från hela länet som är i behov av akut psykiatrisk vård.