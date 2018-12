Facebook hjälper svensk polis

Under första halvåret i år har svenska myndigheter, som Polisen, skickat in närmare 400 förfrågningar om olika konton. Det kan jämföras med närmare 300 under samma period i fjol.

Exakt vilka myndigheter det rör sig om framgår inte, men en av dem är Polismyndigheten. Deras syfte är att inhämta information som kan kopplas till fysiska personer, för att utreda brott som narkotikaförsäljning, identitetsstölder och sexualbrott.



I drygt 90 procent av fallen går Facebook myndigheterna till mötes, och lämnar den begärda informationen.