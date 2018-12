Akut brist på busschaufförer

Enligt bussbranschen behövs det över 7 000 nya busschaufförer fram till år 2020. I dag är var fjärde chaufför över 60 år, och att locka in yngre personer i branschen är svårt.

– Jag tror det är de obekväma arbetstiderna och de relativt låga ingångslönerna, säger Per Inge Hallen, som äger Hallens buss i Västervik till P4 Kalmar.

Per Inge Hallen har ordnat nya chaufförer genom att själv handplocka folk från andra branscher och utbilda dem på egen hand.

En annan väg in i branschen är via yrkesutbildning. En sådan finns bland annat i Hultsfred där den genomförs för tredje gången i vår. Enligt Per Inge Hallen är den typen av utbildningar livsviktiga för branschen.

– Det här är mycket viktigare än man tror. Det måste fram nya chaufförer, säger han.