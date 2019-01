Färre vårdplatser i länet – men fler än rikssnittet

Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistik över landets vårdplatser. Från 2006 till 2017 minskade antalet platser från ungefär 2,9 till 2,2 per tusen invånare. I Kalmar län ligger siffran något högre, 2,3 per tusen invånare, men har även här minskat under perioden.

Enligt Patrik Hidefjäll, utredare på Socialstyrelsen, beror minskningen framför allt på att det finns färre sjuksköterskor, men också på att patienter i och med bättre vård kan skrivas ut snabbare.

– Utvecklingen är tveeggad kan man säga. Många gånger har det setts som att det är ett tecken på att man har en avancerad vård, men minskar antalet vårdplatser snabbare än behovet går ner är det ett problem, säger Patrik Hidefjäll till Nyhetsbyrån Siren.