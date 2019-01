Man utvisas efter våldtäkt på Emmabodafestivalen

Det var under Emmabodafestivalen 2017 som den 23-årige mannen sent en natt tog sig in i en flickas tält. Hon bad honom att lämna tältet, men han valde istället att tvinga sig på henne mot hennes vilja.

23-årigen våldtog flickan, som berättar att hon också hotades med kniv och blev biten. Under fredagen dömdes mannen till två år och åtta månaders fängelse samt utvisning för våldtäkt.

Den dömde menar att han inte utsatt flickan för övergrepp, men har ingen förklaring till att hans sperma påträffats på platsen. Han ska även betala ett skadestånd på 145 000 kronor till flickan.