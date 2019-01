Stor framgång för duon Isle of you

Isle of You kommer från Öland och består av Ida Johansson och Elina Danielsson. "Change of you" är deras senaste singel och den har nu blivit Veckans låt i Sveriges Radio P3.

– Det är en jättestor milstolpe. Vi har alltid dröm om att bli spelade på P3 och i dag har vi både skrattat och hurrat, säger Ida Johansson.

Veckans låt går på så kallad A-rotation i P3 och spelas därför extra många gånger den närmaste veckan, cirka 25 gånger.

– Vi hoppas att detta innebär att fler människor hittar vår musik.