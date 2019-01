Smed satsar på gammal teknik för effektivare vedeldning

Det menar smeden Stefan Erixon i Västervik. Han har tagit upp tillverkning av stålgaller till kakelugnar och andra eldstäder.

Stefan Erixson kapar de stålstänger han har. Sedan bockas en del av dem innan han börjar svetsa sina så kallade roster, eller eldgaller.

De här gallren säljs över hela landet och finns i en rad olika former eftersom kakelugnar och spisar tillverkats i både olika storlek och med olika form på eldstaden, och gör så att veden lyfts upp så luft kommer in under.

– Det här är en gammal, vanligt förekommande sak, som inte finns i det moderna samhället idag, som jag tagit upp tillverkning av.