Gratis inträde ska ge pengar till cancerforskning

Det är onsdag den 13 februari som det blir gratis att gå och se hockeymatchen mellan Nybro Vikings och HC Dalen.

Trots att det inte kommer in några biljettpengar är syftet att samla in pengar till välgörenhet. Tillsammans med Team Rynkeby hoppas nämligen Nybro Vikings IF kunna dra in 50 000 kronor till Barncancerfonden. Detta genom att företag och privatpersoner skänker en viss summa per åskådare.