Tungt nyförvärv till Amo Handboll

Jack Månsson som är född år 1998 beskrivs ha ett mycket tungt skott samtidigt som han är en stabil försvarare. Månsson har förutom spel i Handbollsligan även representerat det svenska U20-landslaget.

– Jack passar väldigt bra in på den typ av spelare vi vill ha in, ung och väldigt målinriktad med sin Handboll, det skriver Amo Handboll på sin hemsida under tisdagseftermiddagen.