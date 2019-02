Barnmorska och författare – två av lyssnarnas drömjobb

P4 Kalmar efterlyste på onsdagsmorgonen lyssnarnas jobbdrömmar. Karolin Wahlman, nu boende i Östergötlands län, trivs med sitt lantbrukarliv eftersom hon får jobba med djur. Skulle hon göra ett skifte av yrke vet hon vad valet skulle falla på:

– Jag skulle kunna tänka mig att plugga till barnmorska, jag tycker det verkar helt fantastiskt att få vara med vid en födsel.

För Maria Wirén, lantbrevbärare i Västerviks kommun finns författardrömmen i allra högsta grad. Skrivandet har alltid funnits, även om det ligger på is just nu under livet livet som småbarnsmamma.

– Jag har så mycket i huvudet som inte får plats där, menar Maria Wirén som definitivt ska ta tag i sina skrivartankar:

– En av mina högsta drömmar i livet är att få ge ut en bok.