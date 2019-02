Försvaret ser över sina krav på muskler

I dag är 13 procent av de försvarsanställda kvinnor, långt ifrån målet på 20 procent som ska vara uppnått vid årets slut.

– Vi ser i testerna att på väldigt många andra områden så är kvinnor faktiskt bättre än män. Till exempel psykiska faktorer och begåvningstester, säger Klas Eksell, personaldirektör i Försvarsmakten, och tillägger:

– Men just i muskelstyrka så är det ingen tvekan om att männen är före. För oss gäller det då att ha rätt krav på rätt befattning, så vi inte har ett för högt muskelkrav i förhållande till vad befattningen gäller.



Håller ni på att ändra det?



– Ja, vi jobbar väldigt mycket med att ha rätt kravsättningar på rätt befattningar. Det finns en risk för att vi i några fall ligger för högt som någon form av arv ifrån, låt mig kalla det så, den manliga värnpliktstiden.



I Östergötland ryckte 15 kvinnor och 111 män in i den första omgången av nya värnplikten som gällde årskullen 1999. I hela landet var siffran det första året drygt 400 kvinnor och 2 100 män som gjorde lumpen.



Bland de som fyllde 18 förra året pågår mönstringen fortfarande och de första i årskullen rycker in till sommaren.



Nu i februari-mars startar alltså processen med rekrytering till värnplikt för dem som fyller 18 år i år. Men reklamfilmer och kampanjer räcker inte för att nå målen om 20 procent kvinnor vid årsskiftet. Nu vill man ut i skolorna säger personaldirektör Klas Eksell.

– Vi har från vår sida förslag på att totalförsvarskunskap borde vara ett ämne i samhällskunskapsämnet i skolan. Vi jobbar ju oerhört mycket på att vi ska vara en attraktiv myndighet och det är där vi måste komma ut. Det är ju ingen tvekan om att jämställda grupper arbetar bättre tillsammans, säger han.