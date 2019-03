LISTA: Här är länets tio bästa i Vasaloppet

På söndagen var det dags för världens största skidtävling Vasaloppet. Vann gjorde norrmannen Tore Björset Berdal på tiden 4.39.15 och Britta Johansson Norgren på tiden 4.54.24 .

Här är de fem främsta männen och kvinnorna från Kalmar län (placering, namn, förening, tid):



Herrklassen:

397 Af Wåhlberg, Linus (SWE) Ölands SK 05:37:46

459 Nilsson, Fredrik (SWE) Nybro skidklubb 05:43:54

629 Tunek, Peter (SWE) Södra Vi Idrottsförening 05:58:41

785 Rydenfalk, Nils (SWE) Hultsfreds LK 06:08:31

786 Slättengren, Ola (SWE) Nybro Skidklubb 06:08:35

Damklassen:

48 Karlsson, Erika (SWE) – 06:25:23

152 Friberg, Linnéa (SWE) Blackstads IF 07:36:25

319 Petersson, Åse (SWE) Ruda IF 08:23:31

447 Roos Simonsson, Emma (SWE) Södra Vi IF 08:50:53

518 Jonsson, Hanna (SWE) Nybro Skidklubb 09:02:47

Se resultat för samtliga länsbor.