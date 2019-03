Stina Wollter dragplåster på årets Queens of Kalmar

Det stora dragplåstret under årets Queens of Kalmar är Stina Wollter som föreläser i Kalmar under festivalen.

För ordförande i Queens of Kalmar, Alexandra Durne, är det viktigaste för festivalen samarbetet med bland annat Länsstyrelsen, Sensus, Scenkonst Kalmar och Kvinnojouren.

– Vårt mål förra året var att vi ville vara som ett paraply och att fler arrangörer skulle komma in och arrangera under festivalen, och det är precis det som har hänt.