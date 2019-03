Hårda vindar över länet – men SMHI drar in varning

Den klass 1-varning för mycket hårda vindbyar som utfärdades för Kalmar län under torsdagen drogs under fredagsförmiddagen in.

– Vi tror att det stannar någonstans vid 17-20 meter per sekund. Skulle det komma upp till 20 så är det ju väldigt mycket också, men vi slipper kanske de där sista metrarna som är de besvärligaste, säger SMHI:s meteorolog Mats Andersson till P4 Kalmar.