De gick vidare från deltävlingen i Imagine Sverige

Sara Westerberg är arrangör för tävlingen som hon beskriver som en talangtävling för unga musiker mellan 13-21 år.

Alla får vara med i tävlingen vare sig man sjunger visa, pop, rock eller spelar något annat.

Från deltävlingen i Nybro gick Darjin Anwar, Thor Kolenda, Linnéa Roslund och Deserted vidare till regionfinalen i slutet av mars.

Från deltävlingen i Västervik gick Leo Hertzberg, Ardiana Gimolli, T & The Rex och Out Of Sync vidare till samma regionfinal.