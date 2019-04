Valborgsfirande ställs in trots klartecken att elda

I Ankarsrum har hembygdsföreningen valt att ställa in firande i Bruksparken, beroende på brandrisken, skriver Västervikstidningen



I fyra länskommuner är det eldningsförbud, och därmed inga majbrasor. Det handlar om Kalmar, Nybro, Emmaboda och Torsås



–- Vi är ett avlångt län med olika risker och förutsättningar och därför blir det olika beslut som fattas, säger Dan Sundström, tjänsteman i beredskap på länsstyrelsen via sociala medier.



Enligt den senaste prognosen ser ett nederbördsområde ut att dra in över delar av Götaland men i norra Götaland ser det ut att vara fortsatt torrt och risk för skogsbrand.



I flera grannlän, Kronoberg, Blekinge och Jönköping råder det eldningsförbud.