LO kräver historiskt stor satsning på välfärd

Han gör det i talarstolen under eftermiddagen och i talarstolen på ett torg i Kalmar under eftermiddagen.

– Det handlar om 36 miljarder extra per år under en treårsperiod. Jag tycker att regeringen ska kohandla med Liberalerna och Centern om det, sa Karl-Petter Thorwaldsson vid en presskonferens under förmiddagen.

Vad tycker LO-medlemmarna om regeringens politik?

--Många är arga. Vi protesterar alltid mot orättvisor, det gör vi nu också. Vi får protestera mot socialdemokratisk politik, för vi står alltid på medlemmarnas sida, säger Karl-Petter Torwaldsson.