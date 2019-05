Just nu: Mönsterås Metall försatt i konkurs

Beskedet berör ett hundratal anställda.

– Jag ska precis hålla ett möte med personalen för att informera, men jag kan bekräfta att det handlar om en konkurs, säger Carl Östring från bolagets styrelse.

AB Mönsterås Metall gjorde under 2018 en förlust på 3,9 miljoner kronor, och har under kvartal 1 år 2019 gjort fortsatta stora förluster efter produktionsstörningar. Detta har lett till en försämrad likviditet för bolaget, och sammantaget med att flera av bolagets större kunder nu indikerat att de efterfrågar minskade volymer under resten av 2019, så har bolagets ägare beslutat att inte tillskjuta ytterligare medel.

AB Mönsterås Metalls dotterbolag Ankarsrum Die Casting AB är inte på obestånd och omfattas inte av konkursansökan.