Finalist 2: Fanny Nilsson – Little by little

Låten kom till en sen januarikväll efter att kompositörerna druckit för mycket starkt kaffe och började kasta ur sig massor av melodier. Efter en del sortering fanns det ett skal till en låt som alla var nöjda med.

Fanny Nilsson är 21 år och bor utanför Kalmar. Hon var med i den här tävlingen 2015 och tog sig ända till riksfinalen på Lisebergs stora scen. Då med låten Alone.

Sedan dess hon haft en paus från musiken men är nu igång igen och skriver även egna låtar. Little by little har dock skrivits av Thomas Karlsson och Joakim Övrenius.

Thomas har varit aktiv i musikbranschen under drygt 20 år. Från början som musiker och sångare i Oskarshamnsbandet Charizma varpå han flyttade fokus mot låtskrivande och artistutveckling. Under senare år har han också varit aktiv utanför landets gränser och har bland annat deltagit i sju länders melodifestivaler, inklusive Sveriges. Han är fortfarande på jakt efter den ultimata melodislingan.

Joakim Övrenius har efter några år som professionell låtskrivare i Stockholm flyttat hem till Oskarshamn igen och fortsätter skrivandet här i länet.

