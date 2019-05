Regn väntas till helgen

Under fredagen kan stora delar av Kalmar län räkna med nederbörd, det menar meteorologen Jesper Olsson på SMHI. Även veckoslutet ska innebära regn:

– Vi ska räkna med att det kommer komma in en hel del regnskurar både under lördagen och även under söndagen.

Skurarna kan mycket väl ha lite åska i sig och åskskurar kan dels innehålla stora mängder regn och dels vara väldigt lokala. Under helgen kan det falla uppemot 10 mm.