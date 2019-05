Hon släpper sin tredje singel på ett halvår

Låten “Breaking Down My Walls” blev Caroline Gustavssons debutsingel. Bara några månader senare kom låter "Safe Distance" och på fredag släpps singel nummer tre – "If There's No You".

– Det rullar på kan man väl säga. Jag försöker vara ute och spela så mycket som möjligt och fortsätter skriva, både till mig själv och till andra, säger Caroline Gustavsson till P4 Kalmar.