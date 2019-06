Yttre befäl om stora släckningsarbetet i Västervik

Under onsdagen utbröt skog- och markbränder i Hummestad, Botorp och Blekhem i Västerviks kommun. Bränderna var ungefär 150 gånger 150 meter och räddningstjänsten fick kalla in all hjälp man kunde få tag på.

Vid 20-tiden var alla tre bränderna under kontroll och enligt yttre befäl Peter Helge har man lärt sig mycket efter förra årets tuffa sommar.

– Jag vill påstå att vi blivit effektivare. Vi använder resurserna på ett mer effektivt sätt, säger han till P4 Kalmar.